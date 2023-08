Stand: 11.08.2023 20:01 Uhr Ermittlungen gegen Kita-Beschäftigte in Schneverdingen

Wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Beschäftigte einer evangelischen Kindertagesstätte in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis). Nach einer Überprüfung durch den Evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden waren Hinweise auf unangemessenes Verhalten eingegangen. Der Träger erstattete Anzeige und schaltete das Landesjugendamt ein. Um welche Vorwürfe es genau geht, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich nicht um sexualisierte Gewalt. Körperliche Übergriffe anderer Art werden demnach aber nicht ausgeschlossen. Der kirchliche Träger schreibt in einem Statement gegenüber dem NDR Niedersachsen: "Man werde die personelle Ausstattung der Kita neu aufstellen - auch um die weitere Betreuung sicherzustellen". Nach der Sommerpause soll der Betrieb weitergehen. Laut dem Vorsitzenden des Kita-Verbandes, Michael Blömer, ist die Kita-Leitung derzeit nicht im Dienst. Man sei in ständigem Kontakt mit den Eltern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.08.2023 | 15:00 Uhr