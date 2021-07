Elbe Kliniken: Landkreis Stade will Stadt Anteile abkaufen Stand: 12.07.2021 14:27 Uhr Der Landkreis Stade will die Anteile der Hansestadt Stade an den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude übernehmen. Einen entsprechenden Beschluss gab es am Montag auf der Kreistagssitzung.

Einstimmig wurde beschlossen, der Stadt Stade ihre Gesellschaftsanteile für fünf Millionen Euro abzukaufen. "Das ist ein für die Zukunft richtungsweisendes, starkes Votum, das Klinikum in kommunaler Hand zu bewahren", sagte Stades Landrat Michael Roesberg (parteilos) im Anschluss. Stades Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) will seinem Rat empfehlen, den Kreistagsbeschluss zur Trägerschaft der Elbe Kliniken umzusetzen, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Übernahme für Anfang 2022 geplant

Die Kliniken sollen in öffentlicher Trägerschaft bleiben - die Stadt Stade hatte zuvor erklärt, zukünftig keine finanziellen Belastungen mehr tragen zu wollen. Die Übernahme der Anteile soll zu Beginn des kommenden Jahres erfolgen.

Weitere Informationen Land fördert Elbe Klinikum in Stade mit 15 Millionen Euro Von dem Geld soll ein neues Bettenhaus gebaut werden. Mit der Finanzierung könne der Bau nun zeitnah starten. (16.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Lüneburg | 12.07.2021 | 15:00 Uhr