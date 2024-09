Stand: 06.09.2024 16:56 Uhr Einsatz gegen Waldbrände: Feuerwehr übt mit Hubschraubern

Das Land Niedersachsen will besser auf Waldbrände vorbereitet sein. In Bleckede (Landkreis Lüneburg) fand deshalb am Freitag eine Übung mit Hubschraubern statt. Expertinnen und Experten des Niedersächsischen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) leiteten 20 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren Bleckede und Rosenthal an. Sie trainierten, einen Behälter unter einem Helikopter im Schwebeflug mit Löschwasser zu befüllen. Keine leichte Aufgabe für die Feuerwehrleute, sagte Julian Reinsberg vom NLBK. "Das ist, als ob einem ein Sturm von 100 Stundenkilometern entgegenbläst".

