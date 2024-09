Stand: 05.09.2024 18:14 Uhr Waldbrände: Großeinsatz für Feuerwehr im Landkreis Lüneburg

Die Feuerwehr im Landkreis Lüneburgmusste am Donnerstag gleich zwei Waldbrände löschen. Bei Dahlenburg brannte etwa ein Hektar Waldgebiet, so ein Polizeisprecher. Mehr als 200 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Auch bei Handorf habe es einen Waldbrand gegeben, hier war eine Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern betroffen, so die Polizei. Der Deutsche Wetterdienst hat für das Wendland und Teile des Landkreises Lüneburg eine sehr hohe Waldbrandgefahr ausgegeben - es gilt stellenweise die höchste Warnstufe 5.

