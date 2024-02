Stand: 09.02.2024 11:09 Uhr Einkaufswagen zurückgebracht, Auto weg: Leichtsinn wird bestraft

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hat am Donnerstag schwerwiegende Folgen für eine Autofahrerin in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) gehabt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte die Frau auf dem Parkplatz eines Discounters einen Einkaufswagen zurückbringen. Zuvor hatte sie die Autoschlüssel in ihrem unverschlossenen Dacia Logan zurückgelassen. Als sie zum Abstellort zurückkam, war der Wagen verschwunden. Ein Zeuge habe berichtet, dass der Pkw mit dem Kennzeichen WL - GG 79 kurze Zeit später auf der Cuxhavener Straße in Höhe des Phönix Center gesehen worden sei, so der Polizeisprecher. Eine Person mit dunklen Haaren habe das Auto gefahren. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer (040) 33 44 19 90 entgegen.

