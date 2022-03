Stand: 26.03.2022 08:51 Uhr "Earth Hour": Städte schalten fürs Klima das Licht aus

Dutzende Städte und Kommunen in Niedersachsen nehmen auch in diesem Jahr an der sogenannten "Earth Hour" teil, um ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Sie schalten die öffentliche Beleuchtung für eine Stunde aus. Deutschlandweit machen Hunderte Städte bei der "Earth Hour" mit, wie die Umweltschutzorganisation WWF mitteilte. Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr gehen die Lichter unter anderem in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Hildesheim, Wolfsburg und Lüneburg aus.

