Durchwachsene Saison für Kutschfahrer in Lüneburger Heide

Stand: 20.10.2020 10:12 Uhr

Die Kutschfahrer in der Lüneburger Heide haben eine Saison mit Tiefen und Höhen erlebt. Wegen der Corona-Krise kamen weniger Reisebusse in die Heide. In den Wagen galt Maskenpflicht.