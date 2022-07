Stand: 26.07.2022 15:14 Uhr Dreifachmord von Bispingen: BGH bestätigt Urteil

Lebenslänglich, besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung - dieses Urteil gab es im Januar am Landgericht Lüneburg im Prozess um den Dreifachmord von Bispingen. Dagegen hatte der Angeklagte Revision eingelegt. Die hat der Bundesgerichtshof verworfen, wie das Landgericht am Dienstag mitgeteilt hat. Damit ist der 35-Jährige nun rechtskräftig verurteilt. Der Mann hatte im Mai 2021 in Bispingen seine damalige Freundin und deren beiden Kinder ermordet. Außerdem hatte er die Mutter vergewaltigt und ihre Tochter sexuell missbraucht.

Weitere Informationen Dreifachmord in Bispingen: Lebenslange Haft für Angeklagten Der Mann hatte eine Mutter und ihre zwei Kinder getötet. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. (17.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.07.2022 | 15:00 Uhr