Stand: 29.05.2023 16:10 Uhr Drei schwere Unfälle an einer Kreuzung - 54-Jährige gestorben

An einer Kreuzung in Bispingen (Heidekreis) gab es am Samstag drei Unfälle mit einer Toten und mehreren Schwerverletzten. Eine 54-jährige Autofahrerin hatte Polizeiangaben zufolge am Hans-Christoph-Seebohm-Ring ein anderes Fahrzeug übersehen, das Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß habe die Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie an der Unfallstelle gestorben sei. Zwei weitere Personen wurden demnach schwer, ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall hat ein 46-jähriger Autofahrer einem 39-jährigen Rennradfahrer die Vorfahrt genommen. Letzterer sei schwer verletzt worden, so die Polizei. Zudem habe ein 41-Jähriger zwei ebenfalls vorfahrtberechtigte Rennradfahrer mit dem Auto erfasst. Beide erlitten schwere Verletzungen.

