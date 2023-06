Stand: 19.06.2023 13:32 Uhr Dollern: Auto überschlägt sich, alkoholisierter Fahrer flüchtet

Im Landkreis Stade hat die Polizei nach einem Autounfall nahe Dollern mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen Mann eingeleitet. Dem 25-Jährigen wird Fahrerflucht, Straßenverkehrsgefährdung nach einer Alkoholfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Laut den Ermittlern war der 25-Jährige Sonntagfrüh mit dem Wagen von einer Bundesstraße abgekommen. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach auf einem Maisfeld. Der Autofahrer flüchtete anschließend. Nachdem der Besitzer des Autos am Sonntagmittag seinen Wagen als gestohlen meldete, trafen die Beamten auf den 25-Jährigen. Dieser sei an der derselben Wohnadresse wie der Besitzer gemeldet und mit ihm befreundet, teilte ein Sprecher mit. Der leicht verletzte Mann gab gegenüber der Polizei zu, mit dem Kleinwagen gefahren zu sein. Dabei war der Mann offenbar betrunken: Den Angaben zufolge erreichte er gegen 13 Uhr noch einen Alkoholwert von 0,5 Promille.

