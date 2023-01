Stand: 12.01.2023 10:15 Uhr Diebe und Einbrecher nehmen verstärkt Baustellen ins Visier

In Nordostniedersachsen häufen sich Einbrüche und Diebstähle auf Baustellen. Besonders dreiste Diebe haben jetzt im Landkreis Stade zugeschlagen: In Kutenholz bauten die Unbekannten installiertes Dämmmaterial aus einem Neubau aus. Stades Polizeisprecher Rainer Bohmbach sagte, einen derartigen Fall habe er noch nicht erlebt. Ein weiterer aktueller Fall spielt in Stade-Wiepenkathen. Auf dem Gelände einer Metallbaufirma entwedneten Diebe mehrere Rollen Starkstromkabel. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro. In Vierden im Landkreis Rotenburg war ein Bagger Ziel von Räubern. Unbekannte durchtrennten an dem Fahrzeug die Hydraulik-Leitungen und entwendeten ein wichtiges Baggerteil. Von einer Baustelle in Uelzen entwendeten Diebe 25 Pakete mit Glaswolle. Auch Werkzeug wird immer wieder gestohlen - zuletzt in Drochtersen im Landkreis Stade und in Sottrum im Landkreis Rotenburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.01.2023 | 09:30 Uhr