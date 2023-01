Stand: 12.01.2023 10:23 Uhr Werkzeug-Diebe schlagen erneut in der Region Hannover zu

Erneut haben Werkzeug-Diebe in der Region Hannover zugeschlagen. Diesmal haben sie in Langenhagen mehrere Werkzeuge aus einem Firmen-Transporter gestohlen, so die Polizei. Bereits in der Vorwoche waren in der Wedemark Werkzeug-Diebe unterwegs: In Resse und Bissendorf wurden zwei Transporter aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge sowie Schlagbohrer, Akkuschrauber und ein Messgerät gestohlen.

