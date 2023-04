Deutscher Schützentag 2023 im Heidekreis

Stand: 29.04.2023 09:36 Uhr

Schützinnen und Schützen aus ganz Deutschland zieht es in diesen Tagen in den Heidekreis. An vier Tagen feiern sie den Deutschen Schützentag - erstmals wieder ohne einschränkende Corona-Maßnahmen.