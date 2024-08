Stand: 14.08.2024 15:33 Uhr Deutlich weniger Blutspender in Lüneburg und Lüchow-Dannenberg

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einem kritischen Niveau der Blutspenden in Nordost-Niedersachsen. In den Sommermonaten sei die Zahl der Spender deutlich zurückgegangen. Im Landkreis Lüneburg hätten im Juli und August bisher knapp 1.400 Menschen Blut gespendet. Um den Bedarf zu erfüllen, hätten es aber 1.600 sein müssen. Auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg fehlen derzeit nach Angaben des DRK mehr als 200 Blutspender. Seit Juni gehe die Spendenbereitschaft zurück - so deutlich wie noch nie. Grund könnte das sommerliche Wetter und die Ferienzeit sein, so ein Sprecher. Die Kliniken in der Region schlagen aber noch keinen Alarm: Man habe noch ausreichend Blutkonserven im Vorrat.

Weltblutspendetag: DRK ruft zum Blutspenden im Sommer auf Droht im Sommer ein Engpass bei Blutspenden in Niedersachsen? Zum Aktionstag machte das DRK darauf aufmerksam. (26.07.2024)

