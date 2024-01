Stand: 19.01.2024 11:00 Uhr Demos gegen Rechtsextremismus in Nordost-Niedersachsen

Auch im Nordosten Niedersachsens sind für das Wochenende Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angekündigt. In Buxtehude richtet sich der Protest speziell gegen den Stader Kreisvorsitzende der AfD, der bei einem geheimen Treffen mit Rechtsextremisten dabei war, bei dem es um die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gegangen sein soll. Diese Demonstration beginnt um 11 Uhr. In Uelzen ist am Sonnabend symbolisch um 11:55 Uhr eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Herzogenplatz geplant. In Lüneburg soll am Sonnabend ab 16 Uhr ein Protestzug gegen die AfD durch die Stadt ziehen.

Weitere Informationen Geheimtreffen bei Potsdam: AfD-Mann aus Buxtehude unter den Gästen Die niedersächsischen Grünen fordern Konsequenzen innerhalb der Landes-AfD. "Correctiv" hatte das Treffen aufgedeckt. (12.01.2024) mehr

Weitere Informationen Viele Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen am Wochenende In vielen Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen angekündigt - zum Beispiel in Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lüneburg. (19.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.01.2024 | 08:30 Uhr