Corona und Lüneburgs Oberste Richter: Das "sensible" OVG? Stand: 20.04.2022 06:30 Uhr Mehr als 300 Beschwerden gegen Corona-Regeln gingen im vergangenen Jahr beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg ein - die Entscheidungen der Richter sorgten immer wieder für Kritik.

Das unscheinbare Backsteingebäude des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Lüneburg war wohl selten so oft in den Nachrichten zu sehen wie im vergangenen Jahr. Rund 300 Beschwerden gegen Corona-Maßnahmen gingen hier ein. Immer wieder kippten die höchsten niedersächsischen Richter bestehende Regeln: 2G im Einzelhandel, Ausgangsbeschränkungen in Hannover, Disco-Schließungen bei Inzidenzen über 10. "Die einen werfen uns vor, wir wären zu offen, die anderen sagen, wir sind nicht streng genug mit den Regeln der Landesregierung", sagt der Mann, der das Oberverwaltungsgericht leitet: Thomas Smollich.

Immer wieder Kritik am OVG

Die Lüneburger Richterinnen und Richter mussten so einiges an Kritik über sich ergehen lassen - neben Drohschreiben gab es auch Gegenwind von prominenter Seite: Der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sprach von "kleinen Richterlein". Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte Bedenken, da das OVG nicht immer so entschied wie die Gerichte in anderen Bundesländern. Ein Umstand, den Rechtsexperten allerdings für völlig normal halten. Zuletzt sprach der Ministerpräsident in einem Zeitungsinterview von einem "sensiblen" OVG und gab an, dass auch deshalb keine flächendeckende Hotspot-Regelung für Niedersachsen möglich wäre. Der Tenor: Die Gefahr, dass das OVG die Regel kippt, sei zu groß.

Kritik spielte für Richter keine Rolle

Diese Kritik hätten er und seine Kollegen selbstverständlich wahrgenommen, sagt Gerichtssprecher Harald Kramer: "Unsere Arbeit hat es aber nicht beeinflusst." Viel Zeit, um über die Kritik nachzudenken, blieb womöglich auch nicht. Die drei Richter, die für Corona-Verfahren zuständig waren, hatten bis zur Pandemie vor allem Asylverfahren bearbeitet. Die vielen hundert Corona-Verfahren kamen zur normalen Arbeit einfach dazu. Erst seit 2022 gibt es einen neuen Senat am OVG - nur für Corona-Verfahren.

Heute soll die Bilanz vorgestellt werden

Heute will das Oberverwaltungsgericht nun Bilanz ziehen. Dabei wird es unter anderem darum gehen, wie viele Hauptsacheverfahren, also richtige mündliche Verhandlungen, auf die Corona-Eilverfahren noch folgen werden. Aber es soll nicht nur um Corona gehen. Denn auch wenn es nach außen im vergangenen Jahr so wirken mochte - das OVG ist mehr als ein Corona-Regel-Überprüfer. Im Jahr 2020 waren in Lüneburg mehr als 3.000 Verfahren anhängig - 2021 dürfte die Zahl kaum geringer ausfallen. Für das Jahr 2022 wünscht sich Gerichtspräsident Smollich vor allem eins: Mehr Ruhe, um sich dem zu widmen, was die Aufgabe von ihm und seinen Kollegen sei: "Gutes Recht sprechen."

