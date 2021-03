Stand: 23.03.2021 08:13 Uhr Corona: Mehr Impfungen im Landkreis Lüchow geplant

Der Landkreis Uelzen stellt nach eigenen Angaben für die Impfungen gegen das Coronavirus in Dannenberg, Lüchow und Clenze ab kommender Woche mehr Impfstoff zur Verfügung als bisher. In Kürze würden pro Woche 500 Dosen für die dezentralen Impfungen in der Region zur Verfügung stehen, teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit. Die beiden Landkreise betreiben ein gemeinsames Impfzentrum in Uelzen. Bis jetzt hatte der Landkreis Lüchow-Dannenberg nur an drei Wochentagen jeweils bis zu 88 Personen impfen können. Voraussichtlich bereits ab nächster Woche werde in Lüchow-Dannenberg nun an fünf Wochentagen geimpft, hieß es. Im Bereich der Samtgemeinde Elbtalaue warten aktuell 909 über 80-Jährige auf ihre Impfung vor Ort, im Bereich der Samtgemeinde Lüchow sind es 1.005.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.03.2021 | 07:30 Uhr