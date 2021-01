Stand: 25.01.2021 12:04 Uhr Corona-Impfung nicht Schuld am Tod von Uelzenerin

Die Corona-Schutzimpfung war nicht die Ursache für den Tod einer 46-jährigen Frau aus Uelzen. Das hat eine Obduktion in der Hamburger Rechtsmedizin ergeben, wie eine Sprecherin der Lüneburger Staatsanwaltschaft heute bestätigte. Die Frau hatte am vergangenen Mittwoch ihre erste Injektion erhalten und war noch am selben Tag verstorben.

