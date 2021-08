Busse statt Bahn: Längere Fahrzeiten für Erixx-Kunden Stand: 09.08.2021 14:11 Uhr Dem privaten Bahnbetreiber Erixx gehen derzeit auf der Strecke zwischen Soltau und Bremen die Lokführer aus. Für Pendler und Reisende heißt es nun, auf Busse umzusteigen - für mindestens einen Monat.

Laut einer Erixx-Sprecherin verlängert sich die Fahrzeit für die Betroffenen damit um etwas mehr als eine halbe Stunde. Auch auf der Strecke zwischen Soltau und Uelzen werden in der kommenden Woche einzelne Erixx-Fahrten von Bussen übernommen, teilte der Betreiber mit Sitz in Soltau (Landkreis Heidekreis) mit. Mit der Rückkehr auf die Schienen rechne man Mitte September, so das Unternehmen.

ProBahn: Katastrophe für Pendler

Kritik kommt vom Fahrgastverband ProBahn. Die Umstellung auf Busse sei für die Reisenden eine Katastrophe, teilte der niedersächsischen Landesverband der Initiative am Montag mit. Die Busse könnten die Zeiten des Zuges nicht einhalten, Pendler verpassten daher ihre Anschlüsse und müssten längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Erixx laufen Lokführer davon

Erixx teilte mit, dass neben der Urlaubszeit ein hoher Krankenstand und der Umstieg auf einen neuen Verkehrsanbieter im Heidekreuz Hauptgründe für die knappe Personaldecke seien. Ende des Jahres übernimmt die Start Deutschland GmbH die Strecken von Erixx. Obwohl es eine Übernahmegarantie mit gleichem Gehalt vom neuen Betreiber gebe, wechselten einige Lokführer zu Konkurrenten, so die Erixx-Sprecherin.

