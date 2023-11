Bundeswehr baut neues Zentrallager für Kleidung in Walsrode Stand: 07.11.2023 19:31 Uhr In Walsrode (Landkreis Heidekreis) ist der Grundstein für ein neues Bekleidungszentrum der Bundeswehr gelegt worden. Es soll Soldaten in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ausrüsten.

Das neue Zentrum entsteht im Gewerbegebiet im A27-Park am Autobahndreieck und soll so von allen vier Bundesländern gut erreichbar sein. Damit sei es wegweisend für die Zeitenwende bei der Bundeswehr, sagte ein Sprecher. Es besteht aus insgesamt vier Gebäuden und soll Ende 2025 fertiggestellt werden. Dann soll dort Kleidung und Ausrüstung für die rund 250.000 Bundeswehrmitarbeiter aller drei Waffengattungen in Norddeutschland gelagert, gewaschen und repariert werden. In Niedersachsen werden konkret die Standorte Wilhelmshaven, Munster und Wunstorf mit Uniformen, Jacken, Hosen, Stiefeln und Schuhen aus Walsrode beliefert.

Gesamtanlage soll 40.000 Quadratmeter umfassen

Die Bundeswehr will nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Insgesamt sollen 150 Arbeitsplätze entstehen. Die Gesamtanlage soll gut 40.000 Quadratmeter groß sein und mit moderner Technik wie einer Photovoltaikanlage, geräuscharmen Ladebrücken und insektenfreundlichen Grünanlagen ausgestattet werden. Das zentrale Lager ist dann bundesweit das erste seiner Art. Nach und nach sollen weitere Zentren in Deutschland entstehen.

