Stand: 30.05.2024 18:22 Uhr Landkreis Stade will Wolf per Ausnahmegenehmigung abschießen

Der Landkreis Stade hat am Donnerstag laut des niedersächsischen Umweltministeriums eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss einer Wölfin veröffentlicht. "Ich begrüße diesen Schritt des Landkreises Stade sehr", sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Donnerstag. Wenn ein Wolf wiederholt Nutztiere reißt und sich Menschen auffällig nähert, habe das auch Folgen für den Hochwasser- und Küstenschutz, so Meyer. Sein Ministerium wolle den Abschuss daher unterstützen. Im März und April waren im Alten Land mehrere tote Schafe offenbar von demselben Wolf gerissen worden. Das geht aus Daten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hervor. In beiden Fällen waren die Nutztiere demnach nicht ausreichend geschützt. Dennoch soll die Abschusserlaubnis mit einer Frist von einer Woche bis zum 07. Juni in Kraft treten. "Jetzt bleibt abzuwarten, wie die Gerichte auf mögliche Klagen reagieren", sagte Umweltminister Meyer. Erst im April hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen den Abschuss eines Wolfes in der Region Hannover entschieden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min