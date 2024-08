Stand: 12.08.2024 12:05 Uhr Bürger planen Sternenpark im Wendland und der Altmark

Zwischen dem Wendland und der Altmark könnte ein riesiger länderübergreifender Sternenpark entstehen. Diesen Plan verfolgen engagierte Bürger. Die frühere Grenzregion zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zählt zu den dunkelsten Regionen Deutschlands. Das Projekt ist nach Angaben der Initiativen für Umweltschützer interessant, es soll aber auch den Tourismus ankurbeln. Sternenfotografen aus aller Welt sollen demnach in den Park kommen. Im Wendland werde bereits an einem Projektantrag gearbeitet, teilte ein Sprecher des Landkreises Lüchow-Dannenberg mit. Damit solle in den kommenden drei Jahren die Voraussetzung für eine Bewerbung als Sternenpark geschaffen werden. Allerdings gebe es noch einige Hürden. So müsse ein Konzept erarbeitet werden, um beispielsweise Straßenlaternen umzustellen. Denn nach Vorgaben der internationalen Organisation "Dark Sky", die sich um solche Projekte kümmert, muss der Nachthimmel permanent vor Licht geschützt werden. Auch in der Altmark sind nach Angaben der Initiative noch viele Schritte nötig, um offiziell einen Antrag für einen Sternenpark zu stellen.

Weitere Informationen Naturpark Elbhöhen-Wendland will Sternenpark werden Der dunkle Himmel ist sowohl für den Artenschutz als auch für den Tourismus wichtig und soll erhalten bleiben. (24.11.2023) mehr Spiekeroog feiert Auszeichnung als Sternenpark Im August war die Insel als internationaler Sternenpark anerkannt worden - als einziger Ort in Niedersachsen. (28.09.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min