Stand: 16.04.2024 11:17 Uhr Buchholz will mehr Kita-Fachkräfte in die Nordheide locken

Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) braucht für die Kitas im Stadtgebiet in den kommenden zwei Jahren rund 60 neue Fachkräfte. Um diese anzuwerben, hat die Stadt nun eine eigene Kampagne vorgestellt: Herzstück sei ein eigenes Jobportal, heißt es. Dort reiche eine kurze Nachricht und Interessierte würden kontaktiert - ohne aufwendigen Bewerbungsprozess und nicht nur für die städtischen Kitas, sondern trägerübergreifend. Gleichzeitig sollen für die 27 Kindertagesstätten im Stadtgebiet ausreichend Vertretungskräfte gewonnen werden. Laut Stadt bekommen die Beschäftigten in Buchholz mehr Zeit für Protokolle und Elterngespräche als vom Land vorgegeben. Politisch werde nicht genug gegen den Mangel an Erzieherinnen und Erziehern getan, hieß es. Auch die Mehrkosten trage die Kommune selbst.

