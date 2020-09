Stand: 21.09.2020 12:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Buchholz: Geplanter Kreisel soll größer werden

Der geplante Kreisel am Unfallschwerpunkt Nordring in Buchholz in der Nordheide soll größer werden als ursprünglich geplant. Das hat der Bauausschuss des Landkreises Harburg empfohlen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Um an den Kreisel irgendwann eine Buchholzer Ostumfahrung anschließen zu können, sei ein Durchmesser von 50 Metern statt 40 Metern sinnvoll. Die Kosten würden rund 1,5 Millionen Euro betragen - getragen von Stadt und Landkreis. Das letzte Wort hat am 30. September der Kreistag.

