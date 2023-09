Stand: 24.09.2023 10:05 Uhr Buchholz: Brand in Regionalbahn - eine Person verletzt

In einer Regionalbahn ist am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Regionalzug der Bahntochter "Start" war auf dem Weg von Hamburg zur Endstation Buchholz in der Nordheide. Nach Polizeiangaben bemerkten Passagiere und Lokführer beim Halt im Bahnhof Buchholz Qualm. Die rund 100 Fahrgäste konnten den Zug selbst verlassen. Eine Bahn-Mitarbeiterin sei allerdings durch die Rauchgase leicht verletzt worden, so die Polizeisprecherin. Die Feuerwehr baute mehrere Sitzreihen aus, um Glutnester löschen zu können. Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, brannte ein Antriebsaggregat im Triebwagen. Die Oberleitung des Zuges musste demnach sicherheitshalber geerdet werden. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, weil das Feuer sich durch den Unterboden des Zuges gefressen habe. Der Bahnverkehr wurde zeitweise komplett eingestellt. Um kurz nach Mitternacht sei der Brand gelöscht gewesen.

