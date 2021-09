Stand: 23.09.2021 21:06 Uhr Brandserie in Lüneburg: Haftbefehle gegen 15- und 16-Jährige

Nach mehreren Bränden in der Nacht zu Donnerstag in Lüneburg hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen erlassen. Sie wurden nach Angaben eines Sprechers in die Justizvollzugsanstalt Vechta gebracht. Ihnen wird vorsätzliche Brandstiftung vorgeworfen. Die Polizei hatte insgesamt vier Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen gegen zwei 17 und 18 Jahre alten jungen Männer dauern an. Sie wurden laut dem Sprecher jedoch aufgrund fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen. In der Nacht waren erneut mehrere Mülltonnen und Altpapiercontainer angezündet worden, das Gebäude der Ratsbücherei wurde leicht beschädigt. In den vergangenen Wochen hatte es in Lüneburg mehr als 20 Brände dieser Art gegeben.

