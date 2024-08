Stand: 09.08.2024 08:43 Uhr Brandserie fortgesetzt? Polizei ermittelt in Rätzlingen

Nach mehreren Bränden in Rätzlingen (Landkreis Uelzen) prüft die Polizei, ob ein Serienbrandstifter dafür verantwortlich sein könnte. Zuletzt hatten in der Nacht zu Mittwoch in Rätzlingen 120 Strohballen gebrannt. Bereits im Juni waren zwei Scheunen, Stroh und ein Carport in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittele mit Nachdruck, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Beamte seien im Ort präsent und gut vernetzt. Mehr wollte der Polizeisprecher zu den laufenden Ermittlungen nicht sagen, um diese nicht zu gefährden, wie es hieß. Außerdem müssten bei Bränden zunächst andere Ursachen ausgeschlossen werden. Gleichzeitig brauche es wiederum eindeutige und nachweisbare Spuren, um den oder die Täter zu überführen.

Weitere Informationen Mögliche Brandserie: Erneut Feuer in Rätzlingen In der Nacht ist eine Scheune komplett niedergebrannt. Es ist das dritte große Feuer im Ort seit dem Wochenende. (19.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2024 | 06:30 Uhr