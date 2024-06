Stand: 19.06.2024 06:52 Uhr Mögliche Brandserie: Erneut Feuer in Rätzlingen

Zum dritten Mal in nur wenigen Tagen hat es in Rätzlingen (Landkreis Uelzen) einen großen Brand gegeben: In der Nacht zu Mittwoch ist eine Scheune komplett ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet war das Gebäude rund 500 Quadratmeter groß. Darin lagerten Heuballen, Oldtimer und Traktoren. Die Scheune brannte bis auf die Mauern nieder. Die Reste mussten abgerissen werden, da sie einsturzgefährdet waren. Ein angrenzendes Stallgebäude wurde ebenfalls beschädigt. Die dort lebenden Tiere konnten aber von den Anwohnern und der Polizei rechtzeitig gerettet werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Ob es einen Zusammenhang mit den Bränden in den letzten Tagen gibt, ist noch offen. Am Wochenende war in Rätzlingen ebenfalls eine Scheune abgebrannt, in der Nacht zu Dienstag stand ein Carport in Flammen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.06.2024 | 08:30 Uhr