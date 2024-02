Stand: 09.02.2024 07:49 Uhr Brand mitten in Lüneburg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In der Innenstadt von Lüneburg hat es am Donnerstagabend gebrannt. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen in der dicht bebauten Straße ausbreiten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Grund für das Feuer wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt. Weil für den Feuerwehreinsatz eine Hauptstraße gesperrt werden musste, kam es im Feierabendverkehr zu Staus.

