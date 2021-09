Stand: 10.09.2021 08:51 Uhr Brand in sozialer Unterkunft in Zeven: Zwölf Verletzte

Bei einem Brand in einer sozialen Unterkunft in Zeven (Landkreis Rotenburg) sind in der Nacht zwölf Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Badezimmer der Einrichtung aus. Ein Anwohner setzte sofort einen Feuerlöscher ein, trotzdem entwickelte sich starker Rauch. Sechs der zwölf Verletzten wurden wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, heißt es. Die Unterkunft ist laut Polizei bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

