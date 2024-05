Stand: 22.05.2024 14:55 Uhr Brand in JVA Uelzen ausgebrochen - Polizei vermutet Vorsatz

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Uelzen ist am Mittwochmorgen ein Brand in einer Zelle ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein Insasse Verbrennungen und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Demnach vermuten die Beamten, dass der Mann das Feuer in seiner Zelle vorsätzlich gelegt hat. Mitarbeiter und die Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Die umliegenden Insassen wurden vorsorglich evakuiert. Zehn Bedienstete wurden den Angaben zufolge durch Rauchgase verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

