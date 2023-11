Stand: 01.11.2023 10:52 Uhr Bohlsener Mühle gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Die Bohlsener Mühle wird zum zweiten Mal mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Der Bio-Getreide- und Hülsenfruchtverarbeiter aus dem Landkreis Uelzen setzte sich in der Kategorie Obst-, Gemüse- und Getreideverarbeitung durch. Die Jury würdigte unter anderem die nachhaltige Unternehmensführung. Außerdem kläre die Bohlsener Mühle seit Jahren über umwelt- und klimabewusste Ernährung auf, hieß es zur Begründung. Die Preisverleihung findet am 23. November in Düsseldorf statt. Die Bohlsener Mühle wurde bereits 2015 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis der gleichnamigen Stiftung ausgezeichnet.

