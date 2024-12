Stand: 18.12.2024 15:05 Uhr Bleckede: Ehemaliges Feuerwehr-Löschfahrzeug wird versteigert

Die Stadt Bleckede (Landkreis Lüneburg) bietet ein ehemaliges Löschfahrzeug zur Auktion an. Das Fahrzeug sei bis zum Frühjahr diesen Jahres für die Feuerwehr Breetze im Einsatz gewesen, sagte Carsten Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Bleckede. Interessierte können es auf der Auktions-Webseite von Bund, Ländern und Gemeinden ersteigern. Am Mittwochnachmittag lag das Gebot bei 5.000 Euro. Bei dem Fahrzeug handelt es sich den Angaben zufolge um einen Daimler-Benz "in einem guten Allgemeinzustand". Das Auto wurde erstmals 1982 zugelassen und hat neun Sitzplätze. Laut dem Sprecher hat die Stadt in den vergangenen Jahren bereits zehn weitere ehemalige Feuerwehr-Fahrzeuge versteigert. Ihm zufolge eignet sich das Löschfahrzeug zum Beispiel für einen Umbau zum Wohnmobil.

