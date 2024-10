Stand: 24.10.2024 13:01 Uhr Betrunkener Lkw-Fahrer randaliert in Zevener Polizeiwache

Die Polizei hat am Mittwochabend in Zeven (Landkreis Rotenburg) einen betrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Nach Angaben eines Sprechers, hatte sich zuvor ein Autofahrer gemeldet. Dieser habe beobachtet, wie der Lkw zuerst mit eingeschaltetem Warnblinklicht mitten auf einer Bundesstraße stand und dann in Schlangenlinien weiterfuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Polizei fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Bluttest habe mehr als zwei Promille ergeben, heißt es. Auf der Polizeiwache habe der 48-Jährige dann erheblichen Widerstand geleistet. Er musste seinen Führerschein abgeben und die Nacht in einer Zelle verbringen.

