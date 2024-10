Stand: 15.10.2024 13:18 Uhr Volltrunkener fährt Schlangenlinien mit 40-Tonner auf A30

Ein Lkw-Fahrer ist mit einem 40-Tonner in Schlangenlinien über die Autobahn 30 in Richtung Rheine gefahren. Eine aufmerksame Autofahrerin hat deshalb am Montagabend den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Die Streife konnte den Mann an der Ausfahrt Hasbergen-Gaste stoppen. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von 2,4 Promille ergeben. Der 45-Jährige musste laut Polizei seinen Führerschein abgeben. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache, wo ihm für eine weitere Untersuchung Blut abgenommen wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück