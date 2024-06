Stand: 11.06.2024 08:20 Uhr Bestes Jugendbuch des Jahres: Buxtehuder Bulle wird vergeben

Der "Buxtehuder Bulle“ ehrt das beste Jugendbuch des Jahres - und die Preisträgerin wird heute bekannt gegeben: Eine Jury aus elf Jugendlichen und elf Erwachsenen aus ganz Deutschland kommt in Buxtehude zusammen und wählt aus den fünf Nominierten das ihrer Meinung nach beste in deutscher Sprache veröffentlichte Jugendbuch des Vorjahres aus. Dass der "Buxtehuder Bulle" in diesem Jahr an eine Frau geht, steht bereits fest: Fünf Autorinnen sind für den renommierten Jugendliteraturpreis nominiert. Zwei von ihnen stammen laut Stadt aus Deutschland, die übrigen aus den Niederlanden, Großbritannien und den USA. Ihre Werke handeln von Themen wie dem Nahostkonflikt oder dem Widerstand gegen die Nazis während des Zweiten Weltkriegs. Es gehe aber auch um den Umgang mit einem gebrochenen Herzen oder den Traum von einem royalen Leben, hieß es. Der "Buxtehuder Bulle“ ist mit 5.000 Euro und einer stählernen Bullen-Plastik dotiert. Er wird seit 1971 verliehen. Die Jury wird jedes Jahr im Losverfahren neu zusammengestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.04.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jugendbücher