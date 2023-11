Stand: 21.11.2023 11:07 Uhr Kibum in Oldenburg: Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen

Im Alten Rathaus der Stadt ist am Montagabend der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen worden. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) überreichte den mit 8.000 Euro dotierten Preis an die Autorin Katja Brett und den Illustrator Gregor Bonnet. Sie werden für ihr gemeinsames Bilderbuchmanuskript "Wer auch immer" ausgezeichnet. In dem Bilder- und Vorlesebuch geht es darum, wie Kinder ihre Identität entwickeln können. Insgesamt hatte eine Jury die drei nominierten Werke aus insgesamt 232 Einsendungen ausgewählt. Der Preis wird seit 1977 im Rahmen der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse (Kibum) verliehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.11.2023 | 08:30 Uhr