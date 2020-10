Stand: 13.10.2020 10:35 Uhr Bestatter kritisieren hohe Friedhofsgebühren im Nordosten

Mehrere Bestatter in Nordost-Niedersachsen kritisieren zu hohe Friedhofsgebühren. In Buxtehude (Landkreis Stade) etwa wird darüber diskutiert, ob die Kosten für ein Sarggrab im Rasen von derzeit knapp 400 auf knapp 2.000 Euro erhöht werden sollen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Gebühren seien seit rund 20 Jahren nicht erhöht worden, so die Stadt. Personal- und Sachkosten seien aber stark gestiegen. Mit dieser Summe würden die Friedhofgebühren in Buxtehude noch nicht am oberen Ende der Marge liegen. Die Preise reichen im Nordosten nach Angaben verschiedener Bestatter von etwa 800 Euro im Raum Soltau und Munster bis zu 2.500 Euro im Landkreis Rotenburg. Die Bestatter kritisieren, dass auch hohe Gebühren dazu führten, dass immer weniger Menschen ein klassisches Erdgrab für 25 Jahre wählen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.10.2020 | 07:30 Uhr