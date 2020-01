Stand: 03.01.2020 11:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bergen-Belsen: Zunahme provokanter Besucher-Fragen

In der Gedenkstätte Bergen-Belsen stellen Besucher zunehmend provokante Fragen. Das hat der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) gesagt. So zweifelten Schüler mitunter die Zahlen der NS-Opfer an. Wagner geht davon aus, dass die Jugendlichen "von Lehrern oder anderen gewissermaßen angespitzt worden sind". Seit mehreren Jahren beobachte er, dass sich "die Grenzen des Sagbaren" nach rechts verschieben. Zwar habe es auch früher solche Provokationen gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß. Wagner führt dies auf das Erstarken der AfD und rechtsextreme Gedanken zurück.

Lehrerin von Schülerfragen irritiert

Wagner berichtete von einer Schulklasse, die jüngst beim Besuch der Gedenkstätte kritische und provokante Fragen gestellt habe. Davon sei auch die Lehrerin irritiert gewesen. Es habe sich herausgestellt, dass sie für einen Kollegen eingesprungen ist, der AfD-Mitglied sei, so Wagner. "Der hat die Jugendlichen offenbar angestachelt, mit bestimmten Fragen zu provozieren." In dem damaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen waren von 1943 bis 1945 mehr als 100.000 Männer, Frauen und Kinder inhaftiert. Mehr als 52.000 von ihnen starben nach Angaben der Gedenkstätte - unter ihnen auch Anne Frank, deren Tagebücher später weltbekannt wurden.

"Geschichte geschieht nicht, sondern wird von vielen gemacht"

Wagner hält es für notwendig, die Gedenkstättenarbeit zu modernisieren. Auch wenn im Mittelpunkt des Gedenkens weiterhin die Opfer stehen sollten, müsse man "sehr viel stärker auch nach Tätern, Mittätern und Profiteuren fragen und damit nach der Funktionsweise der von den Nazis propagierten Volksgemeinschaft", sagte er der HAZ. Zudem sollte bei den Besuchern die Erkenntnis wachsen, "dass Geschichte nicht einfach geschieht, sondern von vielen gemacht wird".

