Baustelle unterm Altar: Kirche in Bleckede an Weihnachten geschlossen Stand: 20.12.2024 09:12 Uhr Die St. Jacobikirche in Bleckede (Landkreis Lüneburg) ist eine Baustelle. Holzbalken faulen, das Gebäude ist statisch nicht sicher. Die Gemeinde kann dort keinen Gottesdienst feiern - auch nicht an Weihnachten.

Kein Adventskranz, keine leuchtenden Kerzen, kein Tannenduft. Stattdessen ist der Boden aufgerissen, Werkzeuge und Ziegelsteine liegen herum. Seit April wird die gut 250 Jahre alte Kirche in Bleckede renoviert. Das Mauerwerk bröckelt und tragende Holzbalken faulen - die statische Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb müssen die Balken aufwendig ersetzt werden. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis Heiligabend abgeschlossen sein - aber daraus wird laut Kirchenvorstand nichts. Die Restaurierung der barocken Kirche sei aufwendiger als ursprünglich gedacht.

Kirchengemeinde sucht Ort für den Weihnachtsgottesdienst

Deshalb bleibt die Kirche geschlossen. "Das ist schon bewegend. Der Raum ist für die Gemeinde etwas Besonderes. Hier haben sie ihre Feste gefeiert: Taufen, Hochzeiten und eben auch Weihnachten. Die Kirche ist in der Regel sehr voll zu Weihnachten", sagt Pastor Frank Eisel. Auf ein gemeinsames Weihnachtsfest und einen gemeinsamen Gottesdienst möchte die Kirchengemeinde aber nicht verzichten. Eine Alternative muss her. Und sie haben sie gefunden, im Bleckeder Haus, einer örtlichen Veranstaltungshalle.

Veranstaltungshalle wird zur Kirchenalternative

Hier ist zwar alles ein bisschen anders als in der heimeligen Kirche: Polsterstühle statt Kirchenbank, Klapptisch statt Altar. Aber einen Tannenbaum gibt es und viele Menschen, die ihre Weihnachtsdeko rausholen und das Beste daraus machen wollen. "Wir geben uns viel Mühe. Aber diese Atmosphäre, die in der Kirche ist, die kriegen wir nicht hin. Wir müssen improvisieren", sagt Gemeindemitglied Gerda Loitz.

Blick in die Geschichte: Schon einmal marode Kirche in Bleckede

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bleckeder Kirchengemeinde vor einer maroden Kirche steht. Auch der Vorgänger der St. Jacobikirche ist Mitte des 18. Jahrhunderts baufällig geworden. "Die Kirche ist in sehr schlechtem Zustande, dass weder der Pastor vor dem Altar (...), noch andere Leute in ihren Stühlen bei bösem Wetter fürm Regen trucken stehen können", schrieb der damalige Pastor. Die Bleckeder machten damals kurzen Prozess - und rissen die alte Kirche ab. So weit soll es bei der St. Jacobikirche nicht kommen.

St. Jacobikirche nächstes Jahr wieder offen

Die Bauarbeiten sind in vollem Gang. Und die Veranstaltungshalle wird so weihnachtlich geschmückt, wie es eben geht. Und immerhin: Der Saal ist groß, 400 Plätze für die Kirchengemeinde, genau wie in ihrer Kirche. Darauf kommt es schließlich an, sagt Pastor Eisel: "Letztlich ist es egal, an welchem Ort wir zusammenkommen. Wir brauchen keine heiligen geweihten Hallen, wir brauchen keine außergewöhnlichen Kirchen. Ich bin mir sicher, Jesus wird mitten unter uns sein, wenn wir hier Gottesdienst feiern." Und die gute Nachricht: Wenn jetzt alles nach Plan läuft, soll die Kirche im Sommer nächsten Jahres fertig renoviert sein - damit die Menschen in Bleckede das nächste Weihnachtsfest wieder in ihrer St. Jacobikirche feiern können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten