Stand: 18.12.2023 19:24 Uhr Einsturzgefahr: Corvinus-Kirche Göttingen ist Weihnachten zu

Ein kleines Fünkchen Hoffnung hatte der Kirchenvorstand der Corvinus-Gemeinde in Göttingen - aber nun ist es sicher: Die Kirche ist so marode, dass die Gemeinde ihre Weihnachtsgottesdienste nicht in der Corvinunskirche feiern kann. Die Statik ist gefährdet, hatte der Kirchenvorstand mitgeteilt. Experten haben noch einmal nachgerechnet und die Ergebnisse bestätigt. Die beiden Heiligabend-Gottesdienste und der Gottesdienst am zweiten Feiertag finden in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums Göttingen statt, teilte Pastorin Anke Well mit. Im Sommer hatte es einen Wassereinbruch in der Corvinuskirche gegeben. Fachleute haben sich das Dach der Kirche aus dem Jahr 1967 genau angeschaut und festgestellt, dass die Konstruktion nicht mehr intakt ist.

