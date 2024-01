Stand: 26.01.2024 07:40 Uhr Bauernproteste: Mahnwache und Sternfahrt in Stade

In Stade demonstrieren Landwirte mit verschiedenen Aktionen gegen die Agrarpolitik: Am Freitag gibt es ab 9 Uhr eine Sternfahrt aus verschiedenen Orten im Landkreis in die Kreisstadt. Das teilten Polizei und Stadtverwaltung mit. Es sei geplant, den Verkehr zu verlangsamen, aber nicht zu blockieren. Angemeldet wurde die Aktion vom Landvolk. Seit Mittwoch läuft außerdem eine dreiwöchige Mahnwache auf einem zentralen Platz in Stade. Unterbrochen wird diese nur am Samstag: Dann machen die Landwirte Platz für eine Mahnwache, die an den Holocaust erinnert und sich gegen Rechtsextremismus richtet. Schon am Mittwoch hatte es eine Treckerkolonnne von Seevetal (Landkreis Harburg) zu einer Kundgebung in Hamburg gegeben. Auch an anderen Orten in Niedersachsen hat das Landvolk zu Protesten aufgerufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min