Stand: 11.01.2023 09:07 Uhr Bauarbeiten auf Lüneburger Ostumgehung ab dem Frühjahr

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr plant für dieses Jahr in Nordost-Niedersachsen etliche Bauprojekte. Einige Beispiele: Ab April soll die Lüneburger Ostumgehung zwischen Kaltenmoor und Ebensberg erneuert werden. Die Planer schätzen die Dauer der Arbeiten auf sieben Monate. Ebenfalls im Frühjahr wird die B4 südlich von Lüneburg zwischen Melbeck und Steddorfer Kreuz saniert. Auf der B71 im Landkreis Uelzen sollen Ortsdurchfahrten erneuert werden - in Groß Liedern, in Hanstedt II und Növenthien. Gebaut wird auch im Landkreis Harburg, zum Beispiel auf der B3 zwischen Sprötze und Trelder Berg. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist unter anderem die B216 zwischen Nadlitz und Göhrde betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.01.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau