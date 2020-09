Stand: 01.09.2020 08:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bau von SpacePark beginnt in der Heide

In Trauen (Landkreis Celle) wird heute der Grundstein für das Raumfahrt-Forschungszentrum SpacePark gelegt. Dazu werden Vertreter von Bund, Bundeswehr und Landesregierung erwartet. Auf dem Gelände bei Faßberg entsteht eine Anlage, in der sich Experten unter anderem mit Technologien für Kleinsatelliten und Triebwerke beschäftigen werden. In den nächsten Jahren sollen dort bis zu 60 Wissenschaftler und Ingenieure des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt arbeiten.

