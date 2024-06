Bahnstrecke Hannover-Hamburg: Züge werden weiter ausgebremst Stand: 03.06.2024 07:47 Uhr Starkregen hat einen Bahndamm im Landkreis Celle beschädigt. Seit Freitag ist der Zugverkehr auf der Strecke Hannover-Hamburg ausgebremst. Auch am Montag läuft noch nicht alles rund.

Die Arbeiten an den beschädigten Gleisen dauern auch nach dem Wochenende an, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Montag auf Nachfrage des NDR Niedersachsen sagte. "Zwischen Eschede und Unterlüß ist durch die Regenfälle ein Bahndamm beschädigt worden", hatte seine Kollegin am Vortag erklärt. Die Strecke werde seit Freitag repariert. Wie lange die Arbeiten noch dauern, ist unklar. Heute Morgen seien Fachleute erneut vor Ort, um die Lage zu bewerten, sagte die Sprecherin dem NDR Niedersachsen.

Reparaturarbeiten: Züge müssen langsam fahren

Den 2,6 Kilometer langen Streckenabschnitt könnten die Züge nur mit Tempo 40 befahren, sagte die Bahn-Sprecherin. Laut DB-Reiseauskunft verspäten sich die Züge dadurch um rund 20 Minuten. Nach Angaben einer DB-Sprecherin vom Sonntagvormittag werden manche Züge zudem noch immer über Rotenburg umgeleitet. Sie fahren dann ohne Halt zwischen Hannover und Hamburg. Betroffen von den Einschränkungen auf dem Streckenabschnitt seien auch Regionalzüge der privaten Eisenbahngesellschaft metronom, hieß es.

Oberleitungsschaden bei Uelzen schnell behoben

Der Schaden durch einen Baum, der zwischen Uelzen und Klein Süstedt auf eine Oberleitung gefallen war, konnte am Freitag dagegen früher als geplant behoben werden. Die Bahn hatte ursprünglich damit gerechnet, dass die Arbeiten bis Freitagabend dauern würden. Beide Gleise waren jedoch bereits am Vormittag wieder frei.

