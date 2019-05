Stand: 27.05.2019 14:10 Uhr

Bad Fallingbostel: Lkw löst Massenkarambolage aus

Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 bleibt die Fahrbahn in Richtung Hamburg voraussichtlich noch mehreren Stunden gesperrt. Die Gegenfahrbahn wird demnächst wieder freigegeben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer am Vormittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und anschließend eine Karambolage mit 20 Pkw ausgelöst. Laut Polizei hatte der Lkw in einer Baustelle bei Fallingbostel (Heidekreis) eine Schutzwand in den Gegenverkehr gedrückt. Dadurch fuhren die Fahrzeuge dort ineinander. Laut Polizei wurden der Lkw-Fahrer und zwei weitere Beteiligte leicht verletzt. Sie schloss Alkoholeinfluss als Unfallursache nicht aus.

Bergung ist Baustelle sehr schwierig

Unterdessen gestalte sich die Bergung sehr problematisch, da die Unfallstelle in der Baustelle liegt, so ein Polizeisprecher. Es sei sehr schwer, die Abschleppwagen dorthin zu manövrieren. Die Fahrzeuge müssten über die Baustelle und losen Schotter fahren, da auf der beengten Fahrbahn keine Rettungsgasse gebildet werden könne.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

In beiden Richtungen staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern Länge. Die Polizei hat Umleitungen eingerichtet: Autofahrer, die in Richtung Norden unterwegs sind, sollen ab Schwarmstedt über die B214 bis Celle und dann über die B3 zur Anschlussstelle Soltau-Süd ausweichen. In der Gegenrichtung führt die Umleitung über die B3 und die Landesstraße zur Anschlussstelle Mellendorf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.05.2019 | 14:00 Uhr