Stand: 15.01.2021 11:04 Uhr Autobahnzubringer Buxtehude: OVG hebt erste Entscheidung auf

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in Sachen Autobahnzubringer Buxtehude die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stade von vor gut einem Jahr aufgehoben und ein Berufungsverfahren zugelassen. Das meldet der Landkreis Stade, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Landkreis war im ersten Verfahren von klagenden Anwohnern unterlegen. Es gebe jetzt keinen Grund mehr, die Baumaßnahme anzuhalten, so Landrat Michael Roesberg (parteilos). Es geht um den Anschluss Buxtehudes an die A26.

