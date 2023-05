Stand: 30.05.2023 11:19 Uhr Auto überschlägt sich: Polizei sucht verschwundenen Insassen

Nach einem Unfall auf der K239 bei Hemsbünde (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei mit einem Hubschrauber nach den Insassen des verunglückten Autos gefahndet. Laut einem Sprecher war der Wagen in der Nacht zu Montag von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Den Angaben zufolge befreite sich eine Person selbst aus dem Wrack und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Auch der zweite Insasse verschwand, nachdem ihm ein Ersthelfer aus dem Wagen geholfen hatte. Mithilfe eines Hubschraubers entdeckte die Polizei später einen der beiden Unfallbeteiligten reglos auf einem Feld liegend. Der 30-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus in Rotenburg gebracht. Da er vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zum Verbleib des anderen Insassen machte er keine Angaben. Die Ermittler ermitteln nun, wer bei dem Unfall am Steuer gesessen hat und wo der verschwundene Insasse geblieben ist, so der Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.05.2023 | 13:30 Uhr