Stand: 10.03.2024 12:45 Uhr Auto überschlägt sich: 20-jähriger stirbt bei Unfall

Im Landkreis Harburg hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer gestorben ist. Das Auto des jungen Mannes ist nach Angaben eines Polizeisprechers bei Kakenstorf gegen eine Leitplanke geprallt und hat sich danach überschlagen. Der Fahrer sei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Andere Personen waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.

VIDEO: Auto überschlägt sich: 20-Jähriger stirbt am Unfallort (1 Min)

