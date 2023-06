Auto landet nach Überschlag in Vorgarten - fünf Verletzte Stand: 04.06.2023 14:30 Uhr Im Alten Land sind bei einem Unfall fünf junge Menschen verletzt worden. Der Pkw hatte sich überschlagen und war in einem Vorgarten gelandet. Der Fahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken.

In dem Unfallwagen saßen nach Angaben eines Polizeisprechers vier junge Männer im Alter von 19, 20, 22 und 23 Jahren sowie eine 19-Jährige. Der 19-jährige Fahrer habe aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Obstmarschenweg zwischen Steinkirchen und Jork in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren, so die Polizei. Das Auto prallte gegen einen Stein, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Vorgarten zum Stillstand. Die Anwohner hörten einen Knall, sahen das Auto und riefen die Polizei.

Unfall bei Jork: Fahrer hatte mehr als 1,1 Promille

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, hatten sich bereits vier der fünf Insassen aus dem Wrack befreit. Sie trugen laut Polizei leichte Verletzungen davon. Der fünfte Mitfahrer sei nicht angeschnallt gewesen und wurde von den Einsatzkräften aus dem Auto gerettet. Er und einer der leicht verletzten Mitfahrenden wurden ins Krankenhaus gebracht. Als Polizisten den Unfall aufnahmen, bekamen sie den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Er musste sich einem Bluttest unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

